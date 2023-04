Liveblog zum Ukraine-Krieg London warnt vor steigenden Risiken durch Minen – Slowakei: Alle 13 zugesagten MiG-29-Kampfjets an Ukraine geliefert

Ukraine fordert grünes Licht für Getreideexport-Transit über Polen

Die Regierung in Kiew bemüht sich um eine Aufhebung des von Polen beschlossenen Einfuhrstopps für ukrainisches Getreide und Lebensmittel. Landwirtschaftsminister Mykola Solskyj kündigt dazu Gespräche in Warschau an, die gegen Mittag beginnen sollen. In einem ersten Schritt solle es um eine Öffnung des Transit der Güter über Polen gehen. Dies sei "ziemlich wichtig und sollte bedingungslos getan werden. Und danach werden wir über andere Dinge sprechen."