Liveblog zum Ukraine-Krieg Luftalarm in Kiew und Raketenangriff auf Odessa – Klitschko: Mindestens fünf Verletzte bei Angriffen auf Kiew

Russland: Haben ukrainischen Angriff auf Militärflugplatz vereitelt

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben einen ukrainischen Angriff auf einen Flugplatz des Militärs in Zentralrussland vereitelt. Ziel des Angriffs sei ein A-50-Radarerkennungsflugzeug auf dem Flugplatz Sewerny in der Region Iwanowo gewesen, teilt der FSB auf seiner Website mit. Der Flugplatz liege etwa 700 km von der Grenze zur Ukraine entfernt. Der geplante Angriff, bei dem eine mit Sprengstoff bestückt Drohne eingesetzt werden sollte, sei in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium verhindert worden. Der Pilot eines Kleinflugzeuges und weitere Mitglieder einer vom FSB so bezeichneten Sabotagegruppe seien in der Region Tula festgenommen worden. Sie seien aus der Ukraine eingeflogen worden, teilt der Geheimdienst mit. Seit Beginn der russischen Invasion der Ukraine am 24. Februar 2022 hat die Regierung in Moskau das Nachbarland wiederholt beschuldigt, Drohnen eingesetzt zu haben, um russische Energie-, Logistik- und Militäreinrichtungen anzugreifen. Die Ukraine hat bestreitet, an Angriffen innerhalb Russlands beteiligt gewesen zu sein.