Liveblog zum Ukraine-Krieg Luftalarm und Explosionen: Ukraine meldet erneut „massive“ Angriffswelle auf Kiew

Russland veröffentlicht Haftbefehl gegen US-Senator Graham

Das russische Innenministerium hat einen Haftbefehl gegen den republikanischen US-Senator Lindsey Graham veröffentlicht. Vorangegangen waren Äußerungen Grahams zum militärischen Vorgehen Russlands in der Ukraine.



In einem bearbeiteten Video eines Treffens Grahams mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Freitag, das vom ukrainischen Präsidialbüro veröffentlicht wurde, befand der Senator, dass „die Russen sterben“. Die US-Militärhilfen für das von Russland angegriffene Land beschrieb er als „das beste Geld, das wir jemals ausgegeben haben“.



Es schien, dass Graham die Äußerungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Gesprächs tätigte. In dem von der Ukraine veröffentlichten Video fielen sie jedoch hintereinander, was in Russland für Entrüstung sorgte. Der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Dmitri Peskow, sagte am Sonntag, es sei „schwer, sich eine größere Schande für das Land vorzustellen, als solche Senatoren zu haben“.



Das russische Ermittlungskomitee leitete eine strafrechtliche Untersuchung gegen den US-Republikaner ein, worauf am Montag die Veröffentlichung des Haftbefehls durch das Innenministerium folgte. Graham ist eines von mehr als 200 US-Kongressmitgliedern, denen Moskau im vergangenen Jahr die Einreise nach Russland untersagte.



Der Senator kommentierte den Vorgang. Es bereite ihm immense Freude, dass er mit seinem Engagement für die Ukraine „den Zorn von Putins Regime“ auf sich ziehe. Er werde weiter für die Freiheit der Ukraine einstehen, bis jeder russische Soldat das Land verlassen habe, erklärte er. Den Haftbefehl durch „Putins korrupte und unmoralische Regierung“ werde er als Ehrenabzeichen tragen.



Er erwarte nicht, von Russland in absehbarer Zeit vor Gericht gestellt zu werden, twitterte er. Senator Richard Blumenthal habe ihm aber angeboten, ihn anwaltlich zu vertreten. „Mein guter Freund“, nannte Graham den Demokraten, der „günstig“ arbeite, in seinem Tweet.