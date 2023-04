Liveblog zum Ukraine-Krieg Medienbericht: Konflikte in russischer Führung nehmen zu – London: Kommunikationsprobleme behindern Russlands Krieg

Selenski ruft in Schalte nach grausamem Video zu Schweigeminute auf

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat nach der Veröffentlichung eines Videos, das mutmaßlich die Enthauptung eines ukrainischen Kriegsgefangenen durch russische Soldaten zeigt, bei einer Veranstaltung in Washington zu einer Schweigeminute aufgerufen. „Ich bitte Sie nun, mit einer Schweigeminute des ukrainischen Soldaten zu gedenken, dessen Tod wir gestern alle miterlebt haben“, sagte der per Video zugeschaltete Selenski am Mittwoch bei einem Runden Tisch zur Ukraine während der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank. Er erinnerte auch an die weiteren Opfer des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Daraufhin hielt Selenski kurz inne.



„Die Ukraine durchlebt derzeit einen Sturm der Gefühle“, sagte der ukrainische Präsident außerdem. Die russische Armee versuche, dieses Ausmaß an Gewalt und Gräueltaten überall in der Ukraine zur Routine werden zu lassen und sei stolz darauf. „Die lange Geschichte der russischen Straflosigkeit muss endlich aufhören“, forderte Selenski weiter. Jeden Tag würden in der Ukraine „Männer, Frauen, Erwachsene und Erwachsene“ durch die Hand Russlands sterben.