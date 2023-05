Liveblog zum Ukraine-Krieg Melnyk als ukrainischer Botschafter in Brasilien vorgesehen – Briten liefern Marschflugkörper an Ukraine

Selenski: Russische Tyrannei wird nirgendwo herrschen

Die Ukraine will nach den Worten ihres Präsidenten Wolodymyr Selenski mit ausländischer Unterstützung die russischen Besatzer aus dem Land vertreiben. „Wir werden dem Feind nicht ein einziges Stück unseres Landes überlassen – die Tyrannei wird nirgendwo herrschen“, sagte Selenski am Mittwoch in seiner allabendlichen Videoansprache.



„Vergessen wir nicht, dass jeder Tag, an dem sich der Besetzer auf unserem Land aufhält, für ihn eine Versuchung darstellt, zu glauben, dass er Erfolg haben wird“, sagte Selenski. „Er wird keinen Erfolg haben! Wir müssen Freiheit, Sicherheit und Europa in das gesamte ukrainische Land zurückbringen.“



Schon jetzt werde in der Ukraine der Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes vorbereitet, sagte Selenski. Es werde an allen Aspekten des Wiederaufbaus gearbeitet – von Wirtschaft und Industrie über Rüstung, Energie, Infrastruktur, und Bildung bis hin zu Sozialem und zum Gesundheitswesen. „Jetzt, im Mai, werden wir die konkreten Punkte dieser staatlichen Programme abschließen, und im Juni werden wir mit unseren (ausländischen) Partnern an unseren Plänen arbeiten“, sagte Selenski. „Hier, in der Ukraine, wird die Welt sehen, wozu Europa fähig ist.“