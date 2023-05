Liveblog zum Ukraine-Krieg Moskau meldet angebliche Zerstörung von letztem Kriegsschiff der Ukraine – Putin und Erdogan wollen sich bald treffen

IWF hebt Wirtschaftsprognose für die Ukraine an

Die ukrainische Wirtschaft hat sich nach Ansicht des Internationalen Währungsfonds bemerkenswert widerstandsfähig gegen die russischen Angriffe auf lebenswichtige Infrastruktur gezeigt. Die Wirtschaftstätigkeit habe sich im ersten Quartal stark erholt, sagte der Vertreter des IWF in der Ukraine, Gavin Gray, am Dienstag. Das Energiesystem habe sich von den Angriffen erholt, die Währungsmärkte hätten sich stabilisiert und die Inflation gehe deutlich zurück.



Der IWF hob seine Wirtschaftsprognose für die Ukraine an. Er rechne für 2022 mit einem Wirtschaftswachstum von 1,0 bis 3,0 Prozent, sagte Gray. Im März hatte die Prognose noch mit minus 3,0 bis plus 1,0 Prozent gerechnet. Die Erholung werde sich verstärken, weil sich die ukrainische Wirtschaft in die Kriegsbedingungen anpasse, sagte Gray. Es gebe jedoch außerordentlich hohe Risiken. Nach Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 war die Wirtschaftsleistung der Ukraine um etwa 30 Prozent eingebrochen.



Der IWF unterzeichnete am Dienstag ein erstes Kreditabkommen über 900 Millionen Dollar (rund 840 Millionen Euro) und erklärte, eine erste Überprüfung habe gezeigt, dass die ukrainische Regierung Wirtschsftsreformen umgesetzt habe, die im Rahmen eines Kreditpakets in Höhe von 15,6 Milliarden Dollar über vier Jahre vereinbart worden seien. Dazu gehöre der Entwurf eines Steuergesetzes, das die Steuereintreibung verbessern und sicherstellen solle, dass die Ukraine ihren Anteil an den finanziellen Lasten tragen kann. Die Kreditfreigabe muss noch vom IWF-Vorstand bestätigt werden.



Die IWF-Einschätzung stand in scharfem Gegensatz zu Programmen vor dem Krieg, bei denen die Ukraine Fristen nicht einhielt und Reformen nicht vorankamen, weil sich politisch gut vernetzte Wirtschaftsoligarchen querstellten.