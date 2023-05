Liveblog zum Ukraine-Krieg Moskau meldet ukrainische Geländegewinne vor Bachmut – Außenausschuss-Chef Roth fordert für Ukraine Pfad zu Nato-Beitritt

Selenski besucht am Samstag Rom Ukraines Präsident Wolodimir Selenski wird am Samstag zu einem Besuch in Rom erwartet. Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella werde den Gast aus Kiew empfangen, bestätigte der Präsidentenpalast in Rom am Freitag auf Anfrage. Es wurde erwartet, dass Selenski auch Regierungschefin Giorgia Meloni und Papst Franziskus treffen werde. Zuvor hatten italienische Medien berichtet.



Möglicherweise reist der ukrainische Präsident am Wochenende auch nach Deutschland weiter, wo er unter anderem am Sonntag in Aachen mit dem renommierten Karlspreis ausgezeichnet wird.