Liveblog zum Ukraine-Krieg Pistorius in Kiew: Ukraine erhält mehr als 100 Leopard-1-Panzer

UN-Generalsekretär warnt vor größerem Krieg UN-Generalsekretär António Guterres befürchtet eine Ausweitung des Krieges in der Ukraine. In einer Rede an die 193 Mitglieder der UN-Vollversammlung warnte er am Montag davor, dass die Welt vor einer Reihe von Herausforderungen stehe, wie es sie „zu unseren Lebzeiten“ noch nicht gegeben habe.



Experten, die den Zustand der Welt im Jahr 2023 in den Blick genommen hätten, sähen die Atomkriegsuhr bei 90 Sekunden vor Mitternacht – und damit so nah an der vollständigen globalen Katastrophe wie nie zuvor. „Ich fürchte, die Welt schlafwandelt nicht in einen größeren Krieg. Sie tut dies mit offenen Augen“, sagte er.