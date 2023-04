Liveblog zum Ukraine-Krieg Polen liefert insgesamt 14 Kampfflugzeuge an Kiew – Putin wirft USA Einmischung in interne Angelegenheiten vor

Russland will per IStGH-Haftbefehl gesuchte Kommissarin vor UN sprechen lassen Russland will seine vom Internationalen Strafgerichtshof per Haftbefehl gesuchte Kinderrechtskommissarin Maria Lwowa-Belowa im UN-Sicherheitsrat zu Wort kommen lassen. Lwowa-Belowa solle am Mittwoch als Hauptrednerin per Video in ein informelles Treffen des Sicherheitsrates zugeschaltet werden, teilte die russische UN-Vertretung mit. Sprechen sollten auch ihr Berater für humanitäre Programme und Menschen- und Kinderrechtskommissare aus der von Russland teilweise besetzten Region Donezk.



Der IStGH hatte Mitte März Haftbefehl gegen Lwowa-Belowa und Präsident Wladimir Putin erlassen, weil sie mutmaßlich für die rechtswidrige Deportation von Kindern und Umsiedlungen aus besetzten Gebieten der Ukraine in die Russische Föderation verantwortlich sind. Russland, das dem IStGH nicht angehört, wies dies als Unverschämtheit zurück und kündigte an, die „wahre Situation“ der Kinder im Sicherheitsrat mit „objektiven Informationen“ zu belegen.



Die USA und Großbritannien kündigten an, sie würden ihre Botschafter nicht in die Sicherheitsratssitzung schicken. Großbritannien erklärte, es habe die Übertragung der Sitzung aus Protest unterbunden. „Die Tatsache, dass sie jemanden einladen, der vom Internationalen Strafgerichtshof angeklagt ist, spricht für sich“, sagte der stellvertretende britische UN-Botschafter James Kariuki. Falls Lwowa-Belowa etwas zu ihrem Vorgehen zu sagen habe, könne sie das vor dem IStGH in Den Haag tun.