Liveblog zum Ukraine-Krieg Polen verstärkt Grenzschutz Richtung Belarus – Erster Luftangriff auf Kiew seit zwölf Tagen

Schwedens Regierungschef vor Nato-Gipfel im Weißen Haus erwartet

Etwa eine Woche vor Beginn des Nato-Gipfels in Litauen will US-Präsident Joe Biden Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson in Washington empfangen. Er wird am Mittwoch zu einem Gespräch im Weißen Haus erwartet, wie die Regierungszentrale in Washington am Samstag mitteilte. Dabei werde es auch um den Beitritt Schwedens zur Nato gehen, hieß es.



Vor dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte Schweden im Mai 2022 ebenso wie Finnland die Mitgliedschaft in dem westlichen Militärbündnis beantragt. Finnland ist seit Anfang April bereits Mitglied, Schweden fehlt dagegen weiter die Zustimmung der Türkei und Ungarns. In der litauischen Hauptstadt Vilnius findet am 11. und 12. Juli der Nato-Gipfel statt.