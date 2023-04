Liveblog zum Ukraine-Krieg Putin besucht russische Truppen in der Ukraine – G7-Außenminister für verschärfte Sanktionen gegen Russland

Kreml: Putin besucht russische Truppen in der Ukraine Der russische Präsident Wladimir Putin hat laut dem Kreml russische Truppen in der Ukraine besucht. Neben der Mitteilung veröffentlichte der Kreml am Dienstagmorgen ein Video, in dem Putin bei der Visite eines Stützpunkts von russischen Soldaten in der südukrainischen Region Cherson zu sehen ist. Dort ließ er sich von ranghohen Militärs Lageberichte zeigen.



Dann wurde der Kremlchef per Helikopter zum Stützpunkt der russischen Nationalgarde in der Region Luhansk gebracht, wo er sich über die Situation vor Ort unterrichten ließ. Russland annektierte Cherson und Luhansk sowie die Regionen Saporischschja und Donezk im September 2022, was von weiten Teilen der Welt als illegal angesehen wird.



Das Filmmaterial des Kreml ließ sich nicht unabhängig bestätigen. Demnach war es Putins zweite Reise in von Russland besetzte Gebiete in der Ukraine.