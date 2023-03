Liveblog zum Ukraine-Krieg Putin: Krieg entscheidend für Existenz Russlands – Bundesverwaltungsgericht bestätigt Rosneft-Treuhandverwaltung

Polen will in wenigen Wochen Kampfjets an Ukraine liefern Polen stellt seinem Nachbarland Ukraine die Lieferung von Kampfflugzeugen vom Typ MiG-29 in wenigen Wochen in Aussicht. Sie könnten in den kommenden vier bis sechs Wochen geliefert werden, sagte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Dienstag. Um wie viele dieser in der Sowjetunion entwickelten Kampfjets es sich handelt, ließ er offen. Polen hat sich bereiterklärt, im Rahmen einer Länderkoalition die MiGs zu liefern. Allerdings zeigen sich die Verbündeten der Ukraine vorsichtig hinsichtlich einer Übergabe von Kampfflugzeugen.



Die Ukraine hat wiederholt ihre Unterstützer auch um Kampfflugzeuge westlichen Typs gebeten, um ihren Luftraum besser gegen russische Angriffe sichern zu können – allen voran wünscht sich die Regierung in Kiew die in den USA hergestellten F-16, aber auch schwedische Gripen und Eurofighter Typhoon. Dies lehnt die Bundesregierung allerdings nach wie vor ab.



Der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad hat bereits erklärt, es sei für die Regierung seines Landes an der Zeit, eine Entscheidung über eine Lieferung von MiG-Kampfjets zu entscheiden. Die Slowakei und Polen, die Teil der Nato-Ostflanke sind, sind wichtige Unterstützer der Ukraine. Sie haben bereits bei der Entscheidung westlicher Staaten, der Ukraine auch Kampfpanzer wie den in Deutschland gefertigten Leopard zu liefern, eine große Rolle gespielt. Hier hat die Bundesregierung, die ihre Zustimmung für die Weitergabe von Leopard-Panzern geben muss, länger gezögert. Polen hat der Ukraine 14 Leopard-2-Panzer geliefert. Auf die Frage, wie viele MiG-29 Polen abgeben könnte, antwortete der Präsidialamtschef Pawel Szrot am Donnerstag, sicherlich nicht 14 Stück.