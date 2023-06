Russischer Diplomat besucht China – Peking schweigt

Nach dem versuchten Aufstand hält sich China mit Reaktionen zurück. Das chinesische Außenministerium berichtete am Sonntag von einem Besuch des russischen Vizeaußenministers Andrej Rudenko in Peking, erwähnte in seiner Mitteilung allerdings nicht die dramatischen Ereignisse der Vortage in Russland, die international für Aufsehen gesorgt hatten. China hatte in der Vergangenheit Kritik an Russland und dessen Angriff auf die Ukraine vermieden und beruft sich zudem stets auf das Prinzip der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten anderer Staaten.



Außenminister Qin Gang und Rudenko hätten sich am Sonntag über die Beziehungen beider Länder ausgetauscht sowie internationale und regionale Angelegenheiten erörtert, die beide Seiten beträfen, hieß es in der knappen Mitteilung des Ministeriums in Peking. Offen blieb, wann Rudenko in China eingetroffen war und ob sein Besuch im Zusammenhang mit der Rebellion des Söldnerchefs Jewgeni Prigoschin stand, dem Präsident Wladimir Putin einen für Russland existenzbedrohenden bewaffneten Aufstand vorgeworfen hatte.



„China wird Russland unterstützen und dabei die Nichteinmischung in dessen innere Angelegenheiten betonen“, sagte der chinesische Militärexperte und Fernsehkommentator Song Zhongping der Nachrichtenagentur Reuters. Prigoschin habe eingesehen, dass die Rebellion nicht zum Ziel führe. Sie sei beendet, sagte er mit Blick auf die von Russland bekannt gegebene Vereinbarung, die einen Rückzug von der Söldnertruppen, Prigoschins Gang ins belarussische Exil und Straffreiheit für die Aufständischen vorsieht.