Liveblog zum Ukraine-Krieg Putin: Taktische Atomwaffen in Belarus ab Juli – Selenski deutet Erfolge bei Offensive an

Selenski deutet Erfolge bei ukrainischer Offensive an

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat in einer Video-Botschaft nur vage über die jüngsten Kämpfe gegen die russischen Angriffstruppen berichtet. Er sei in Kontakt mit den ukrainischen Einheiten in „allen heißesten Gegenden“ und lobte sie für das „Ergebnis“ ihrer Anstrengungen, das er aber nicht näher erklärte.



Das am Freitag von seinem Büro veröffentlichte Video, das der Präsident offenbar nach seinem Besuch in den Überschwemmungsgebieten am Kachowka-Damm am Donnerstag von einem Zug aus aufgenommen hatte, wurde von einigen Beobachtern als mögliche Anspielung auf die lange erwartete ukrainische Gegenoffensive verstanden. Mehrere westliche Militärexperten vermuten, dass diese Offensive bereits im Gange ist, die ukrainische Führung hat das aber bisher nicht bestätigt. Selenski sagte in dem Video, die Zeit sei noch nicht gekommen, um Einzelheiten der Kämpfe offenzulegen.