Liveblog zum Ukraine-Krieg Russland beginnt Militärmanöver mit Interkontinentalraketen-System – Biden besorgt über russische Atomwaffen in Belarus

Selenski besucht weitere zerstörte Orte Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat seine Tour durch besonders von russischen Angriffen betroffene Gebiete des Landes fortgesetzt und am Dienstag die Region Sumy besucht. Sie war nach Beginn der Invasion vor mehr als einem Jahr teilweise besetzt, Anfang April zogen sich die russischen Truppen aus der im Norden der Ukraine an Russland angrenzenden Region zurück.



Selenski traf offizielle Vertreter, Bewohner und Bewohnerinnen von zwei Städten in Sumy: dem unbesetzt gebliebenen Ochtyrka, wo es im vergangenen Jahr aber zu heftigen Kämpfen kam, und Trostjanez, das nach einem Monat russischer Besatzung Ende März 2022 von ukrainischen Truppen zurückerobert wurde. Die Nachrichtenagentur AP konnte Selenskyj exklusiv begleiten.



Auf einem Platz in Ochtyrka sagte Selenski den Anwesenden den Wiederaufbau der Stadt zu. In Trostjanez ehrte Selenski Soldaten am örtlichen Bahnhof, wo nach ukrainischen Angaben Gefangene von Russen gefoltert wurden. Außerdem traf er den ukrainischen Minister für Wiederaufbau, Olexander Kubrakow. Viele Gebäude in der Stadt sind beschädigt oder zerstört. Der Einwohner Dmytro Sajats sagte der AP, der Besuch des Präsidenten in Trostjanez bedeute ihm viel. „Er ist ein Symbol der Einheit und des eisernen Willens, der das Land zusammengebracht hat.“



In den vergangenen sieben Tagen hatte der Präsident bereits die Regionen Cherson und Charkiw, das weiterhin heftig umkämpfte Gebiet nahe Bachmut in der östlichen Region Donezk sowie Saporischschja im Süden besucht.