Liveblog zum Ukraine-Krieg Russland nennt Bericht über Top-General und Prigoschin Spekulation – Moskau richtet drohende Worte an Republik Moldau

Russland: Afrikanische Länder entscheiden über Wagner-Zusammenarbeit

Die Staats- und Regierungschefs der afrikanischen Länder sollen nach Angaben Russlands selbst entscheiden, ob sie weiterhin mit der russischen Wagner-Söldnergruppe zusammenarbeiten wollen. Über die Präsenz der Wagner-Truppen bestimmten die afrikanischen Länder, teilte das russische Außenministerium am Mittwoch mit. Die Söldner waren am Samstag auf Moskau marschiert, brachen ihre Rebellion aber wieder ab. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin ging am Dienstag nach Belarus ins Exil.



Die Wagner-Truppe war oder ist in einer Vielzahl von Ländern aktiv. Dazu gehören nachgewiesenermaßen Libyen, Mali und die Zentralafrikanische Republik. Aber auch in Simbabwe, dem Sudan und dem Kongo wird der Militärfirma auf die ein oder andere Weise eine Rolle nachgesagt - mal als kämpfende Truppe, mal als Sicherungspersonal etwa für Bergwerke oder russische Unternehmen. Am deutlichsten war ihre Rolle zuletzt in Mali und der Zentralafrikanischen Republik, deren Regierungen bisher Stellungnahmen zu den Entwicklungen in Russland abgelehnt haben. Beide Länder hatten sich seit Jahren um engere Beziehungen zu Russland und um militärische Unterstützung im Kampf gegen islamistische Aufständische und innenpolitische Gegner bemüht.