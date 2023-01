Liveblog zum Ukraine-Krieg Russland-Spionage beim BND – Mutmaßlicher Mittäter verhaftet

Neue US-Botschafterin Lynne Tracy in Moskau eingetroffen

Die neue US-Botschafterin in Russland, Lynne Tracy, hat ihren Posten in Moskau angetreten. „Willkommen zurück in Russland, Botschafterin Tracy“, teilte die US-Vertretung am Donnerstag in ihrem Telegram-Kanal mit. Die Diplomatin war in der russischen Hauptstadt von 2014 bis 2017 schon als stellvertretende Leiterin der diplomatischen Mission tätig.



Nun ist die 59-Jährige die erste Frau, die die Vereinigten Staaten als Botschafterin nach Russland entsenden. Tracy war am 9. Januar vereidigt worden.