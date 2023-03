Liveblog zum Ukraine-Krieg Russland verlängert Getreideabkommens um 60 Tage – Selenski: Müssen Landwirtschaft unterstützen

Ukrainische Flüchtlinge dürfen länger in den USA bleiben

Tausende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine dürfen nach einer Entscheidung der US-Regierung länger in den Vereinigten Staaten bleiben. Das Ministerium für Heimatschutz teilte am Montag mit, die Entscheidung gelte für ukrainische Staatsangehörige und deren Verwandte, die vor Beginn des Programms „Uniting for Ukraine“ in die USA eingereist seien. Ukrainer, die im Rahmen des Programms einreisten, erhielten in der Regel eine Aufenthaltserlaubnis von zwei Jahren, während diejenigen, die zuvor eintrafen, nur ein Jahr lang bleiben durften.



Diese einjährige Aufenthaltserlaubnis wäre in vielen Fällen in Kürze ausgelaufen. Tausende Ukrainer kamen im vergangenen Jahr auf der Flucht vor dem Krieg in ihrer Heimat nach Amerika. Sie konnten dank des Programms „Humanitarian Parole“ einreisen, das für Menschen eingerichtet wurde, die ihre Länder aufgrund einer humanitären Notlage verlassen müssen. Allerdings ist der Aufenthalt in den USA meist auf ein oder zwei Jahre begrenzt.