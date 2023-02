Liveblog zum Ukraine-Krieg Selenska vor UN: Russland muss zur Rechenschaft gezogen werden – Russland kündigt Festhalten an zentralen New-Start-Vorgaben an

Baerbock wird bei UN-Vollversammlung in New York sprechen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wird an diesem Donnerstag in der UN-Vollversammlung in New York zum Jahrestag des Beginns des russischen Angriffs auf die Ukraine eine Rede halten. Das kündigte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Mittwoch in Berlin an. In der Sondersitzung der Vereinten Nationen soll eine Resolution beschlossen werden, die Russland unter anderem zum Rückzug auffordert und die territoriale Integrität der Ukraine betont. Der Entwurf der Resolution wurde von der Ukraine und der Vertretung der Europäischen Union bei der UN ausgearbeitet. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte den Krieg am 24. Februar 2022 begonnen.



Baerbock und andere Unterstützer der Ukraine hatten in den vergangenen Wochen unter den 193 Mitgliedsstaaten der UN um Zustimmung zu der Resolution geworben. Mit ihr soll an Abstimmungsergebnisse des vergangenen Jahres angeknüpft werden, als sich etwa im Oktober 143 Staaten in einer Resolution gegen Russlands völkerrechtswidrige Annexionen in der Ukraine gestellt hatten.



Am Freitag will Baerbock nach Angaben des Sprechers von New York aus virtuell am Sonderrat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zum Jahrestag des Angriffs teilnehmen. Zudem werde die Außenministerin im Rahmen einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates zu dem Thema eine Rede halten. Die OSZE ist eine multinationale Gemeinschaft zur Friedensförderung. Ihre 57 Mitglieder sind die Länder Europas, die Nachfolgestaaten der Sowjetunion sowie die USA und Kanada.