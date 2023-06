Liveblog zum Ukraine-Krieg Selenski: Einige Wagner-Söldner sind noch in der Ukraine – Russland nennt Bericht über Top-General und Prigoschin Spekulation

Litauens Präsident Nauseda besucht Selenski in Kiew

Der litauische Präsident Gitanas Nauseda wird noch am Mittwoch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew besuchen. Die beiden Staatschefs wollen „die Agenda des Nato-Gipfels“ im Juli in Litauen, die Beitrittsverhandlungen der Ukraine zur Europäischen Union und die europäische Unterstützung für die Ukraine erörtern, teilt das Büro Nausedas mit. Nauseda wird dann am Donnerstag und Freitag zum EU-Gipfel in Brüssel reisen.

Litauen gehört zu den entschiedensten Befürwortern einer Aufnahme der Ukraine in der Nato und der EU. Selenskyj hatte am Dienstag die Forderung nach einer „politischen Einladung“ an die Ukraine zu einem Nato-Beitritt auf dem Gipfeltreffen am 11. und 12. Juli bekräftigt.