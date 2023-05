Liveblog zum Ukraine-Krieg Selenski reist am 13. Mai nach Berlin – Russland: Ukraine wollte Kreml mit Drohnen angreifen

Selenski besucht überraschend Helsinki Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski ist zu einem Überraschungsbesuch in Finnland eingetroffen. Der finnische Präsident Sauli Niinistö begrüßte ihn am Mittwoch in Helsinki, wie Aufnahmen des finnischen Rundfunksenders Yle zeigten. Nach Angaben des finnischen Präsidentenbüros wollten Niinistö und Selenski unter anderem über den ukrainischen Verteidigungskampf gegen den russischen Angriff und die finnische Unterstützung für das Land sprechen.



Für den Nachmittag hatte Niinistö außerdem die Regierungschefs aus Schweden, Norwegen, Dänemark und Island zu einem Treffen in Helsinki eingeladen. Daran sollte nun auch Selenski teilnehmen. Auch bilaterale Treffen waren in dem Zuge geplant.



Selenskis Besuch in der finnischen Hauptstadt war bis kurz vor seiner Ankunft auf dem Flughafen Helsinki-Vantaa geheimgehalten worden. Niinistö hatte er zuletzt im Januar getroffen, als der finnische Präsident in Kiew zu Besuch gewesen war.