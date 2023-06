Liveblog zum Ukraine-Krieg Selenski: Ukraine nicht an Anschlag auf Nord Stream beteiligt – Zehntausende nach Dammexplosion ohne Trinkwasser

Technisches Problem: Flieger von Indien in die USA landet in Russland

Ein Flugzeug von Indien in die USA ist in Russland notgelandet. Es habe ein technisches Problem mit einem Motor gegeben, teilte die betroffene Fluggesellschaft Air India am Mittwoch mit. Sie hätten nun einen zweiten Flieger mit Lebensmitteln und anderen unerlässlichen Dingen zu den gestrandeten Passagieren geschickt. Später solle dieser die Passagiere von Russland zum eigentlichen Ziel San Francisco weiterfliegen, was aber noch „regulatorische Freigaben“ brauche.



Angesichts von limitierter Infrastruktur um den Flughafen im russischen Magadan hätten die Passagiere nach der Notlandung am Dienstag in notdürftigen Unterkünften übernachten müssen, hieß es. Auch hätte Air India in Russland kein Bodenpersonal, daher hätten das indische Generalkonsulat in Wladiwostok, das indische Außenministerium, lokales Bodenpersonal und auch russische Behörden helfen müssen. Das betroffene Flugzeug sei am Dienstag in der Hauptstadt Neu Delhi gestartet und hätte eigentlich nach San Francisco fliegen sollen.

Vom Außenministerium der USA hieß es, die Situation werde eng beobachtet. Es dürfte demnach wohl US-Bürger vor Ort geben, sagte ein Sprecher.