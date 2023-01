Liveblog zum Ukraine-Krieg SPD-Chefin Esken weicht Frage nach Kampfflugzeugen aus – Scholz will weiterhin mit Putin telefonieren

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat die Angriffe in Ost-Jerusalem als zynische Terroranschläge verurteilt. „Unter den Opfern ist eine ukrainische Frau“, schrieb Selenski am Samstag im Kurznachrichtendienst Twitter. Am Freitagabend hatte ein Angreifer auf Besucher einer Synagoge geschossen, sieben Menschen starben, mehrere wurden verletzt. Selenski sprach von einem „zynischen Verbrechen“ am Gedenktag für den Völkermord der Nazis an den Juden. Der 45-Jährige, der jüdische Wurzeln hat, sprach den Angehörigen sein Beileid aus.



Am Samstag hatte ein 13-Jähriger ebenfalls durch Schüsse in Ost-Jerusalem zwei Menschen verletzt. „Terror darf keinen Platz haben in der heutigen Welt. Weder in Israel noch in der Ukraine“, schrieb Selenski weiter.