Liveblog zum Ukraine-Krieg Ukraine bestellt 150 Radpanzer in Polen – London: Russland feuert wohl ranghohen Kommandeur

Ukrainische Devisenreserven auf höchstem Stand seit 2011

Die ukrainischen Währungsreserven sind wegen der ausländischen Hilfszahlungen so hoch wie seit über elf Jahren nicht mehr. Sie summierten sich Anfang April auf 31,9 Milliarden Dollar, wie die Zentralbank am Donnerstag in Kiew mitteilte. "Das letzte Mal, dass die Reserven diese Marke überschritten, war im November 2011", hieß es in einer Erklärung auf der Website der Notenbank. Auch eine geringere Nachfrage nach Devisen und die moderateren Zahlungen für Staatsschulden trugen zu dem Anstieg bei.



Die Ukraine sieht sich in diesem Jahr aufgrund der hohen Militärausgaben zur Abwehr der russischen Invasion mit einem noch nie dagewesenen Haushaltsdefizit konfrontiert. Dabei ist sie in hohem Maße auf ausländische Finanzhilfe angewiesen, um das Land am Laufen zu halten. Die Zentralbank hat eigenen Angaben zufolge insgesamt 5,1 Milliarden Dollar von den internationalen Partnern der Ukraine erhalten, darunter Gelder aus den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und Kanada.