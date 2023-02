Liveblog zum Ukraine-Krieg Ukraine meldet verstärkte Angriffe der Russen an der Ostfront – Pistorius: Keine Großoffensive in naher Zukunft

Selenski: Keine Tabus bei Waffenlieferungen an Ukraine

Bei den Waffenlieferungen an die Ukraine darf es nach den Worten von Präsident Wolodimir Selenski keine Tabus geben. Darüber sei er sich mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte einig, sagt Selenski bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Kiew. So werde die Souveränität der Ukraine geschützt und unterstützt. Es dürfe dabei auch keine Verzögerungen geben, unterstreicht Selenski.

Rutte hält sich in der ukrainischen Hauptstadt auf. Die Ukraine hat wiederholt ihre westlichen Verbündeten um mehr Waffen gebeten, unter anderem um Kampfflugzeuge, mehr Kampfpanzer und Langstreckenwaffen. Rutte versichert, dass die Leopard-1A5-Kampfpanzer, die die Niederlande, Dänemark und Deutschland für die Ukraine kaufen wollten, so schnell wie möglich geliefert werde. „Sobald die erste Charge kampfbereit ist, wird sie in die Ukraine geliefert, das wollen wir so schnell wie möglich tun.“ Die Niederlande seien zudem bereit, ein neues Tribunal auszurichten, um die russische Invasion der Ukraine zu untersuchen.