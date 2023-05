Liveblog zum Ukraine-Krieg Ukrainische Vorstöße bei Bachmut: Russische Kommandanten gefallen – Selenski reist weiter nach Paris

Mehrere Demonstrationen zum Karlspreis: Etwa tausend Menschen für Ukraine

Im Umfeld der Karlspreis-Verleihung haben am Sonntag etwa tausend Menschen den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski mit einer Demonstration in Aachen unterstützt. Der Zug startete am Bahnhof in Richtung Innenstadt. Die meisten Demonstranten waren Ukrainer. Viele hatten sich die ukrainische Fahne umgehängt und hatten traditionelle Hemden und Blusen an. Hunderte hielten blaue Luftballons in der Hand. In ihrer Mitte trugen die Demonstranten eine Dutzende Meter lange ukrainische Fahne. „Aachen stands with Ukraine“, stand auf einem Banner am Anfang des Zugs.