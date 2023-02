Liveblog zum Ukraine-Krieg US-Präsident Biden spricht in Warschau: „Russland wird niemals siegen“

Biden: „Die Nato ist stärker denn je“

„Die Autokraten sind schwächer geworden, nicht stärker“, sagt Biden. Gerade die Menschen in Polen wüssten, was es bedeute, sich gegen die Unterdrückung zu wehren. Ebenso kämpften heute die Menschen in der Ukraine, in Moldau und in Belarus für ihre Freiheit.

„Unsere Unterstützung der Ukraine bleibt unerschütterlich, die Nato wird nicht zögern und Putin wird scheitern“, ruft Biden. Die westlichen Staaten stünden auch weiter fest an der Seite der Ukraine.