Liveblog zum Ukraine-Krieg US-Reporter Gershkovich scheitert mit Haftbeschwerde in Russland – Ukrainisches Militär meldet schwere Kämpfe um Bachmut

Ukraine: Gegenoffensive beginnt zu passendem Zeitpunkt

Die Ukraine will sich mit Blick auf den Beginn ihrer angekündigten Offensive gegen die russischen Truppen im Land nicht in die Karten schauen lassen. Die Gegenoffensive werde beginnen, wenn man dafür bereit sei, sagte der Sekretär des nationalen Sicherheitsrats, Olexij Danilow, am Montag. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Ukraine das notwendige Maß an militärischer Vorbereitung erreicht habe.

Der Nachrichtenagentur AP sagte er in einem Interview, die Verbündeten unterstützten die Regierung durch die Lieferung von gepanzerten Fahrzeugen und Munition dabei, das technische Niveau bei der Ausrüstung zu erreichen, um den Gegenangriff einzuleiten. Frustriert zeigte er sich dennoch davon, dass verbündete Länder teils „eine Sache versprechen und dann eine ganz andere tun“. Was genau er damit meinte, führte er nicht näher aus.



Mit Blick auf das große US-Geheimdienst-Datenleck sagte er wie zuvor bereits andere Vertreter seines Landes, er glaube nicht, dass dieses künftige Offensiven des ukrainischen Militärs schwer beschädige. Sein Land teile hochsensible Informationen ohnehin nicht mit anderen. Wer glaube, dass die Ukraine bei anderen Bericht erstatte, irre sich gewaltig, sagte Danilow. Sensible Sicherheitsangelegenheiten würden in geschlossenen Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj erörtert. Und nur dort werde entscheiden, „wann, in welcher Richtung, in welcher Geschwindigkeit wir unsere Territorium befreien werden“, fügte er hinzu.