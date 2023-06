Liveblog zum Ukraine-Krieg Wagner-Chef: Ukraine erobert Gelände zurück – Russischer Kommandeur widerspricht Moskauer Erfolgsmeldung

Russland: Haben Sonntag Eindringen in Region Belgorod verhindert

Die russischen Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau einen ukrainischen Versuch abgewehrt, am Sonntag in die russische Oblast Belgorod an der Grenze einzudringen. Mehr als zehn ukrainische Kämpfer seien dabei getötet worden, meldet die russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das Ministerium. Unabhängig bestätigen kann Reuters das Kriegsgeschehen nicht. Am Sonntag hat eine aus russischen Kämpfern bestehende pro-ukrainische Gruppe mitgeteilt, sie habe bei einem Überfall in Belgorod mehrere Soldaten gefangengenommen und werde sie den ukrainischen Behörden übergeben. Der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, berichtete von Kämpfen mit „ ukrainischen Saboteuren “ in der Stadt Nowaja Tawolschanka.