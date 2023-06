Liveblog zum Ukraine-Krieg Wagner-Chef verteidigt Aufstand und erklärt den Abbruch – USA: „Wir hatten damit nichts zu tun“

USA: „Vorwand für den Krieg öffentlich in Frage gestellt“ Die US-Regierung wertet den Aufstand der Söldnertruppe Wagner als neue Entwicklung in Russland. „Es ist sicherlich etwas Neues, dass die Führung von Präsident (Wladimir) Putin direkt in Frage gestellt wird“, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, am Montag.



„Wir haben gesehen, dass der gesamte Vorwand für diesen Krieg öffentlich in Frage gestellt wurde“, so Miller mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Die Situation in Russland bleibe dynamisch. „Es ist unklar, was die endgültigen Auswirkungen der Ereignisse sein werden“, so Miller. Auf die Frage nach dem Verbleib von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin sagte Miller: „Ich habe keine Einschätzung zu seinem Aufenthaltsort.“



Der Sprecher des Außenministeriums sagte außerdem, dass Vertreter der US-Regierung am Samstag Kontakt mit der russischen Führung gehabt hätten. Dabei sei es einerseits darum gegangen, Russland an seine Verpflichtung zu erinnern, die US-Botschaft und das diplomatische Personal in Moskau zu schützen. Außerdem habe man bekräftigt, dass es sich bei dem Aufstand um eine „interne russische Angelegenheit“ handele.