Liveblog zum Ukraine-Krieg Wagner-Söldner rücken in Bachmut nur schrittweise vor – Russischer Besatzungschef: Regen verzögert Beginn von Kiews Offensive

Selenski: Schutz der Ukraine bewahrt Andenken an Zweiten Weltkrieg

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat die Verteidigung der Ukraine in eine Reihe mit dem Kampf gegen Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg gestellt. „Heute, am 8. Mai, wenn sich die Welt an die Worte „ Nie wieder! “ erinnert, geben wir in der Ukraine diesen Worten eine Bedeutung“, sagte der 45-Jährige am Montagabend in seiner täglichen Videoansprache. Es gehe nicht nur darum, sich zu erinnern, sondern seine Werte auch zu schützen und Aggressoren zu besiegen. Am 8. Mai wird in Europa dem Ende des Zweiten Weltkriegs gedacht.

„Die Erfolge der Ukrainer bei der Verteidigung gegen die russische Aggression sind eindeutig ein Gegengift gegen andere Aggressionen“, sagte Selenski. Die Welt könne sehen, wie sich ein freies Volk vor Eroberern schütze. „Wenn wir das können, können dies andere auch.“