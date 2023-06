Liveblog zum Ukraine-Krieg Wagner-Soldaten rücken laut Prigoschin vor und bekämpfen das Militär – Prigoschin: „Werden jeden vernichten, der sich uns in den Weg stellt"

Wagner-Soldaten rücken laut Prigoschin vor und bekämpfen das Militär

Nach dem Aufruf des Chefs der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, zum Sturz von Verteidigungsminister Sergej Schoigu bereitet sich Moskau offenbar auf bewaffnete Zusammenstöße zwischen dem Miltär und Wagner-Soldaten vor. Schwere Militärlastwagen und gepanzerte Fahrzeuge wurden am frühen Samstag in mehreren Teilen des Moskauer Zentrums gesichtet. Vor dem Hauptgebäude des Verteidigungsministeriums waren Soldaten mit Sturmgewehren postiert. Der Bereich um die Präsidialverwaltung in der Nähe des Roten Platzes wurde abgesperrt, wodurch der Verkehr zum Erliegen kam.



Prigoschin behauptete am frühen Samstag, seine Truppen seien von der Ukraine aus in die russische Stadt Rostow am Don vorgedrungen. Die Wagner-Soldaten seien an den Kontrollpunkten auf junge Wehrpflichtige getroffen, die keinen Widerstand geleistet hätten. In Rostow befindet sich das russische Militärhauptquartier für die südliche Region, dort werden auch die Kämpfe in der Ukraine überwacht.



In den russischen sozialen Netzwerken gab es zunächst keine Anzeichen, dass Wagner-Truppen tatsächlich Rostow eingenommen haben. Videos zeigten schwere Lastwagen, die die Zufahrtsstraßen zur Stadt blockierten. Lange Konvois von Lastwagen der Nationalgarde waren außerhalb der Stadt zu sehen, gepanzerte Fahrzeuge fuhren durch die Straßen.



Prigoschin behauptete ebenfalls, dass der Chef des Generalstabs, General Valery Gerasimow, Kampfflugzeuge losgeschickt habe, um Wagner-Konvois anzugreifen, die neben normalen Fahrzeugen gefahren seien. Prigoschin gab an, seine Streitkräfte hätten einen russischen Militärhubschrauber abgeschossen. Dafür gab es keine unabhängige Bestätigung.