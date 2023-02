Liveblog zum Ukraine-Krieg Wang Yi: China und Ungarn arbeiten an Friedensprozess – Biden erhielt vor Kiew-Trip „Garantien seiner Unversehrtheit“ von Moskau

US-Regierung nennt Details zu Militärhilfe für Ukraine

Die US-Regierung hat weitere Einzelheiten zu der von Präsident Joe Biden in Kiew angekündigten Militärhilfe für die Ukraine bekanntgegeben. Das neue Paket habe einen Wert von bis zu 460 Millionen US-Dollar (gut 428 Millionen Euro) und umfasse vor allem Raketen für den Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars, Artilleriegeschosse, Mörsergranaten, panzerbrechende Raketen und weitere Munition, teilte das Pentagon am Montag mit. Auch Radarsysteme zur Luftüberwachung und verschieden Fahrzeuge sowie Ersatzteile und medizinische Ausrüstung seien in der geplanten Lieferung enthalten. Die Rüstungsgüter kommen aus den Beständen des US-Militärs.



Die Hilfszusage hatte Biden bei seinem überraschenden Besuch am Montag in Kiew angekündigt. Er stellte dabei auch weitere Sanktionen gegen Russland in Aussicht.



Der Besuch kurz vor dem Jahrestag des Angriffs Russlands auf die Ukraine hatte hohe Symbolkraft. Es war Bidens erste Reise nach Kiew seit Ausbruch des Krieges. Der Besuch wurde wegen des hohen Sicherheitsrisikos bis zuletzt geheim gehalten. Russland sei allerdings wenige Stunden vorher über die Reisepläne informiert worden, teilte das Weiße Haus mit. Der Kreml bestätigte später, vorab in Kenntnis gesetzt worden zu sein.



Zusammen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gedachte Biden in Kiew der ukrainischen Gefallenen. An diesem Freitag ist es genau ein Jahr her, dass Russland seinen Angriffskrieg gegen das Nachbarland begann. Biden reiste nach dem Gedenken zum ersten Jahrestag des Kriege nach Polen weiter, wo er unter anderem Präsident Andrzej Duda treffen und eine Rede vor dem Warschauer Königsschloss halten wollte.