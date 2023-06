Liveblog zum Ukraine-Krieg Zeitung: Russischer General Surowikin wusste von Plänen für Söldner-Aufstand – Lukaschenko will Putin von Tötung Prigoschins abgehalten haben

Vom letzten regulären EU-Gipfel vor der Sommerpause sollen klare Botschaften an Russlands Präsidenten Wladimir Putin ausgehen. „Wir werden unsere Entschlossenheit bekräftigen, die Ukraine so lange wie nötig zu unterstützen - auch durch nachhaltige finanzielle und militärische Hilfe“, schrieb EU-Ratspräsident Charles Michel am Dienstagabend in dem Einladungsbrief an die 27 Staats- und Regierungschefs. In Anspielung auf den Aufstand der Söldnergruppe Wagner vom Wochenende merkte er an: „Unsere felsenfeste Einigkeit steht im Gegensatz zu der Uneinigkeit in Russland, die durch die Ereignisse dieses Wochenendes zur Schau gestellt wurde.“

Konkretes Thema bei dem Gipfel am Donnerstag und Freitag könnte nach dem Brief von Michel neben weiterer Unterstützung für die Ukraine auch die Zerstörung des Kachowka-Damms in der Ukraine sein. Der Belgier bezeichnete sie als „eine der größten von Menschen verursachten Katastrophen unserer Zeit“ und verwies darauf, dass sie mit Saporischschja auch das größte Kernkraftwerk Europas bedrohe.

Als weitere Gipfelthemen nannte Michel in dem Einladungsschreiben unter anderem die Herausforderungen durch unerwünschte Migration sowie die China-Politik der EU. Als Gast kündigte er Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg an. Mit ihm soll es am Donnerstagmittag vor dem offiziellen Gipfelbeginn ein Arbeitsessen zu europäischen und globalen Sicherheitsfragen geben.