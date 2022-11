Liveblog zur Fußball-WM 2022 Deutschland startet mit Goretzka und Kehrer gegen Spanien

Kanadische WM-Geschichte geschrieben



Alphonso Davies hat sich einen Platz in der kanadischen Fußball-Geschichte gesichert. Der Bayern-Profi traf am Sonntag in Al-Rajjan gegen Kroatien in der 2. Minute zum 1:0 und erzielte damit das erste WM-Tor für die Eishockey-Nation überhaupt. Der Kopfball nach Flanke von Tajon Buchanan war zudem das schnellste Tor der bisherigen WM. Im ersten Gruppenspiel gegen Belgien (0:1) hatte Davies bereits die Chance zum Premieren-Tor, doch der 22-Jährige scheiterte mit einem Elfmeter.



Das Tor war nicht der einzige Meilenstein bei Kanada. Kapitän Atiba Hutchinson absolvierte am Sonntag sein 100. Länderspiel. Der 39-Jährige, der zudem der zweitälteste Feldspieler der WM-Geschichte nach Kameruns Roger Milla ist, wurde damit der erste kanadische Fußballer im 100er Club.



Kanada hatte bisher nur 1986 in Mexiko an einer WM teilgenommen. Damals schied man als punkt- und torloser Letzter der Gruppe aus. In der Gruppe C waren Frankreich, die Sowjetunion und Ungarn die Gegner. Nach einem 0:1 gegen Frankreich verlor man die anderen beiden Spiele jeweils 0:2. Die Mannschaft bestand damals fast ausschließlich aus Spielern, die in Clubs aus den USA oder Kanada aktiv waren.