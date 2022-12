Liveblog zur Fußball-WM 2022 Jetzt live: Achtelfinale England gegen Senegal – Frankreich dank Mbappé-Gala im WM-Viertelfinale

Souveräner Auftritt gegen die USA: Niederlande im WM-Viertelfinale

Die Niederlande und Trainer Louis van Gaal können weiter vom WM-Titel träumen. Mit einer über weite Strecken souveränen Leistung ist die Elftal ins Viertelfinale der Fußball-WM in Katar eingezogen. Das Team besiegte die USA am Samstag im Achtelfinale mit 3:1 (2:0). Nächster Gegner am Freitag sind entweder Lionel Messi und Argentinien oder Australien.



Memphis Depay (10. Minute) und Daley Blind (45.+1) schossen die Europäer in der ersten Halbzeit in Führung. Nach dem Treffer von Haji Wright (76.) rannten die US-Amerikaner, bei denen der Dortmunder Giovanni Reyna nach der Pause ins Spiel kam, vor 44 846 Zuschauern und Zuschauerinnen in Al-Rajjan kurze Zeit an, kamen aber nicht zum Ausgleich. Denzel Dumfries (81.), der die ersten beiden Treffer der Elftal vorbereitet hatte, entschied das Spiel.

Die junge US-Auswahl zeigte gerade in der zweiten Halbzeit, welche Mentalität in ihr steckt - und kam beeindruckend in das Spiel zurück. Sie weckte damit in der Heimat Vorfreude auf die WM in vier Jahren, bei der sie gemeinsam mit Mexiko und Kanada Gastgeber ist.