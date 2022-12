Liveblog zur Fußball-WM 2022 Jetzt live: Belgien droht das frühe Aus – Mit welchem Ergebnis Deutschland weiterkommt und mit welchem nicht

Argentinien schlägt Polen, doch beide stehen im WM-Achtelfinale

Argentinien mit Superstar Lionel Messi hat es ins Achtelfinale der Fußball-WM in Katar geschafft. Der zweimalige Weltmeister feierte am Mittwoch in Doha einen 2:0 (0:0)-Erfolg gegen Polen und zieht als Sieger der Gruppe C in die K.o.-Runde ein. Auf Platz zwei retteten sich die Polen um Weltfußballer Robert Lewandowski, die dank des besseren Torverhältnisses vor den punktgleichen Mexikanern weiter kamen. Für die Mexikaner war der 2:1 (0:0)-Erfolg gegen Saudi-Arabien zu wenig.

Nach einem verschossenen Foulelfmeter von Messi, der in der 39. Minute an Polen-Torwart Wojciech Szczesny scheiterte, erlöste Alexis Mac Allister (46.) mit seinem Treffer die Argentinier. Julian Alvarez (67.) stellte den Endstand her. Im Achtelfinale treffen die Argentinier am Samstag (20.00 Uhr) auf Australien. Polen bekommt es einen Tag später mit Titelverteidiger Frankreich zu tun.

Mexiko und Saudi-Arabien müssen indes die Heimreise antreten. Beim letztlich wertlosen Sieg der Mexikaner in Lusail trafen Henry Martin (47.) und Luis Chavez (52.). Salem Al-Dawsaris Tor in der Nachspielzeit (90.+5) besiegelte das Aus Mexikos endgültig.