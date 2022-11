Liveblog zur Fußball-WM 2022 Jetzt live: Showdown in Gruppe C – Argentiniens trifft zum 2:0, Mexiko überholt Polen in der Blitztabelle

England und USA im WM-Achtelfinale – Iran scheidet aus

Mitfavorit England und die USA sind in das Achtelfinale bei der Fußball-WM in Katar eingezogen. Die Amerikaner setzten sich am Dienstagabend in Doha im politisch brisanten Duell mit dem Iran 1:0 (1:0) durch und zogen in der Gruppe B noch am Kontrahenten vorbei. England bezwang Wales mit 3:0 (0:0) und trifft als ungeschlagener Gruppensieger nun am Sonntag im Achtelfinale auf den Senegal. Die USA bekommen es zum Auftakt der K.o.-Runde am Samstag mit den Niederlanden zu tun.



Doppeltorschütze Marcus Rashford (50. Minute/68.) und Phil Foden (51.) sorgten vor 44.297 Zuschauern für den verdienten Sieg der Engländer. Die Waliser um den zur Halbzeit ausgewechselten Stürmerstar Gareth Bale verabschieden sich nach drei Vorrundenspielen mit einem Punkt und nur einem Tor von ihrer so sehr ersehnten ersten WM seit 1958.

Der frühere Bundesliga-Profi Christian Pulisic führte die USA mit seinem Treffer (38.) ins Achtelfinale, das die Amerikaner zuletzt 2014 erreicht hatten. Der Iran hat hingegen weiter noch nie die WM-Vorrunde überstanden. Politisch stehen sich beide Länder feindlich gegenüber.