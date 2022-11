Liveblog zur Fußball-WM 2022 Jetzt live: USA gehen gegen Wales in Führung – Niederlande mit zwei späten Treffern gegen Senegal

TV-Quote beim WM-Eröffnungsspiel klar unter 2018

Das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat deutlich weniger Menschen in Deutschland interessiert als die erste Partie der WM 2018 in Russland. Durchschnittlich 6,209 Millionen Menschen sahen am Sonntagnachmittag das Spiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador (0:2) im ZDF, wie die AGF Videoforschung errechnete. Vier Jahre zuvor hatten in der ARD im Schnitt noch 10,01 Millionen Zuschauer die Auftakt-Begegnung zwischen Gastgeber Russland und Saudi-Arabien (5:0) verfolgt.



Auch beim Marktanteil war die Differenz deutlich. Am Sonntag lag er bei 28,2 Prozent. 2018 waren es an einem Donnerstag 52,0 Prozent. Beide Spiele wurden am Nachmittag angepfiffen. Nach 20 Uhr gibt es in der Regel deutlich mehr TV-Zuschauer. 2014 hatten abends von 22 Uhr an 15,87 Millionen Menschen im ZDF die Eröffnungspartie zwischen Brasilien und Kroatien gesehen und für einen Marktanteil von 62,4 Prozent gesorgt.



Das ZDF hatte am Sonntag von 15.30 Uhr an von Mainz und aus Katar gesendet. Die Zahlen steigerten sich im Laufe des Nachmittags von 3,837 Millionen (20,6 Prozent Marktanteil) auf die 6,209 Millionen Menschen Auftaktspiel.