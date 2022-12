Liveblog zur Fußball-WM 2022 Kroatien zieht ins Viertelfinale ein – Keeper wird zum Helden mit drei parierten Elfmetern gegen Japan

Kylian Mbappé: Beeindruckende Zahlen einer jungen Karriere

1 – Mbappé ist der erste Spieler, der im Alter von 23 schon neun WM-Tore erzielt hat.



5 – Noch kein Franzose außer Just Fontaine, der beim Turnier 1958 legendäre 13 Treffer erzielte, hat vor Mbappé bei einer WM fünf Tore erzielt.



7 – Keine WM-Zahl, aber dennoch beeindruckend: Mit sieben Treffern in sechs Spielen führt Mbappé auch die Torschützenliste der Champions League an.



9 – Mbappé ist nach seinen vier Treffern 2018 in Russland erst der neunte Spieler, der bei zwei aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften mindestens vier Tore schoss. Die acht prominenten Vorgänger: Gerd Müller, Miroslav Klose, Thomas Müller (alle Deutschland), Vavá (Brasilien), Gary Lineker (England), Gabriel Batistua (Argentinien), Christian Vieri (Italien), Ronaldo (Brasilien).



9 – Mit nun insgesamt neun Treffern bei Weltmeisterschaften ist Mbappé der zweiterfolgreichste Franzose. Nach Fontaine. Aber vor Ikonen wie Thierry Henry (6), Zinedine Zidane oder Michel Platini (beide 5).



12 – Mit zwölf Treffern führt Mbappé auch die Torschützenliste der französischen Ligue1 an vor seinem Pariser Teamkollegen Neymar (11). Mit 147 Treffern hat er in der ewigen Torschützenliste nur noch Jean-Pierre Papin (156) vor sich und könnte schon in dieser Saison vorbeiziehen.



16 – 16 Tore schoss Mbappé in den letzten 14 Länderspielen. Zudem hat er noch sieben vorbereitet. Das heißt, er war im Schnitt an 1,65 Treffern beteiligt.



