Liveblog zur Fußball-WM 2022 Nach DFB-Krisensitzung: Hansi Flick bleibt Bundestrainer – „Wir werden unsere Lehren ziehen“

Die Flick-Frage: Bundestrainer zum Rapport Ein Dreier-Treffen soll den Weg für Bundestrainer Hansi Flick weisen. Die Top-Entscheider des deutschen Fußballs bitten den Coach zum Rapport. Darf Flick weitermachen? Und will er das überhaupt?



Die Zukunft von Bundestrainer Hansi Flick könnte sich am Mittwoch entscheiden. Erwartet wird, dass sich der 57-Jährige zur Analyse des frühen Scheiterns bei der Fußball-WM mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke trifft. Auf Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff als Fürsprecher muss Flick verzichten, sein Vertrauter muss den Deutschen Fußball-Bund verlassen.



Bild: dpa