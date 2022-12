Liveblog zur Fußball-WM 2022 Nationalspieler zurück in Deutschland – DFB-Präsident kündigt Krisensitzung an

Adidas halbiert Preis für Nationaltrikots nach deutschem WM-Aus – Nike- und Puma-Quote bei Achtelfinal-Teams besser Da waren's nur noch drei. Nach dem frühzeitigen Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft hat Adidas bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar vier Eisen weniger im Feuer. Von den sieben in Adidas-Trikots angetretenen Teams sind die Mitfavoriten Spanien und Argentinien sowie Außenseiter Japan im Achtelfinale. Weltmarktführer Nike hat dagegen von seinen 13 Nationalteams neun in die Runde der besten 16 gebracht, eines kann bei den letzten Vorrundenspielen am Freitag mit Südkorea noch hinzukommen. Von den sechs Puma-Teams haben sich der Senegal und Marokko schon qualifiziert, zwei weitere hatten am Freitag noch gute Chancen.



Trikots der deutschen Nationalmannschaft, die am Donnerstag an Spanien und Japan gescheitert war, wurden am Freitag im Online-Shop von Adidas mit 50 Prozent Nachlass verkauft – das einfachere Fan-Trikot für 45 statt für 90 Euro, das echte Trikot, das auch die Spieler tragen, für 70 statt 140 Euro. "Wir sind mit dem WM-Geschäft absolut zufrieden", sagte ein Adidas-Sprecher in Doha. „So sehr uns das Ausscheiden in Deutschland trifft, so sehr profitieren wir von der internationalen Begeisterung in Katar.“ Adidas ist einer der sieben globalen Partner des Fußball-Weltverbands Fifa.



Es bleibe bei dem von Ex-Vorstandschef Kasper Rorsted ausgegebenen Ziel, mit Produkten rund um die Weltmeisterschaft - vom offiziellen WM-Ball „Al-Rihla“ bis zu den Fan-Trikots – 400 Millionen Euro umzusetzen, sagte der Sprecher. Die Umsätze lägen derzeit über denen bei der WM 2018 in Russland. In den ersten neun Monaten hatte Adidas den Umsatz im Fußball um 30 Prozent gesteigert, obwohl das Unternehmen im Sommer 2021 von der Europameisterschaft profitiert hatte.