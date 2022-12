Liveblog zur Fußball-WM 2022 Portugal gegen Marokko: Ronaldo wieder nur auf der Bank

WM-Traum von Brasilien wieder geplatzt – K.o. im Elfmeterschießen Aus der Traum: Abgezockte Kroaten um Elfmeterheld Dominik Livakovic haben Brasiliens Hoffnungen auf den sechsten WM-Titel überraschend früh beendet. Das Team um Superstar Neymar musste sich am Freitag im Viertelfinale dem Vize-Weltmeister von 2018 nach einem Kampfspiel im Elfmeterschießen mit 2:4 geschlagen geben. Nach einem 0:0 während der regulären Spielzeit hatte Neymar die Brasilianer mit seinem Treffer in der Verlängerung (105. Minute+1) scheinbar in das Halbfinale geschossen. Doch der Treffer von Bruno Petkovic (117.) riss den Favoriten aus allen Träumen.



Wie schon im Achtelfinale gegen Japan avancierte Torhüter Livakovic zum Retter für sein Team und parierte einen Elfmeter von Rodrygo. Bei vier der vergangenen fünf Weltmeisterschaften war für die Seleção in dieser Runde Schluss, die letzte Finalteilnahme datiert aus dem Jahr 2002. Auch ein möglicher Superclasico gegen Dauerrivale Argentinien entfällt damit sicher. Die im bisherigen Turnier so harmlosen Kroaten hingegen dürften angeführt vom wiedererstarken Ex-Weltfußballer Luka Modric von einer Wiederholung von 2018 träumen. Gegner am Dienstag (20.00 Uhr) werden entweder die Argentinier um Lionel Messi oder die Niederlande mit Cheftrainer Louis van Gaal.

Bild: dpa