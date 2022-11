Liveblog zur Fußball-WM 2022 Satirische Werbetafel gegen WM in Katar mit Foto von Hoeneß – Amtsinhaber Infantino einziger Bewerber um Fifa-Präsidentschaft

Füllkrug erlöst Flick: DFB-Auswahl siegt im letzten WM-Test gegen Oman mühsam 1:0

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihr letztes Spiel vor der Weltmeisterschaft in Katar nur mit viel Mühe gewonnen. Gegen Gastgeber Oman siegte die DFB-Auswahl am Mittwoch in Maskat 1:0 (0:0). Das Tor erzielte der eingewechselte Bremer Niclas Füllkrug in der 80. Minute. Für den Stürmer war es damit ein gelungenes Debüt in der Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick.



In der Startformation setzte Flick auch den Dortmunder Youssoufa Moukoko ein, der vier Tage vor seinem 18. Geburtstag seinen Einstand im DFB-Team gab. Erster Kontrahent in Katar ist am kommenden Mittwoch Japan, weitere Vorrundengegner sind Spanien und Costa Rica.