Liveschalte im Bundestag Selenski appelliert an Scholz: „Geben Sie Deutschland die Führungsrolle, die es verdient“

Berlin Um Punkt neun Uhr sollte die Rede des ukrainischen Präsidenten im Bundestag starten. Doch ein weiterer Angriff russischer Soldaten unweit von Kiew verzögerte die Videoschalte. Schließlich erschien später doch noch Wolodimir Selenskis Gesicht auf zwei großen Leinwänden im Parlamentssaal. Die Abgeordneten empfingen ihn mit Applaus.

Seit drei Wochen tobt der Krieg in seinem Land. Die Erschöpfung ist ihm ins Gesicht geschrieben. Sein Hemd in Tarnfarbe zeigt die Solidarität mit ukrainischen Soldaten und Zivilisten, die um ihr Leben und für die Freiheit kämpfen.

Selenski war jüngst schon im EU-Parlament zugeschaltet, im britischen Unterhaus und am Mittwoch im US-Kongress. An diesem Donnerstag berichtet er im voll besetzten Bundestag von der Lage vor Ort, von Angriffen mit Raketen, Bomben und Artillerie auf Zivilisten, Wohnhäuser, Hospitäler, Schulen und Kirchen. „Die russischen Truppen unterschieden nicht zwischen militärischen und zivilen Zielen. Für sie ist alles eine Zielscheibe“, sagte Selenski. Seit Beginn des Kriegs seien Tausende Ukrainer gestorben, darunter auch 108 Kinder. „Und das mitten in Europa, im Jahre 2022“, sagte der Präsident.



Insbesondere in der Hafenstadt Mariupol sei die Lage dramatisch. Die Stadt stehe 24 Stunden täglich unter Beschuss. Es sei kaum möglich, die Menschen aus der Stadt zu retten oder eine Luftbrücke aufzubauen.

„Einfachen Leuten“, wie Selenski laut Übersetzung sagt, spricht der Präsident seine Dankbarkeit aus und jedem, der Ukrainerinnen und Ukrainern helfe. Doch an der Politik übt er Kritik. Selenski spricht von internationaler und historischer Verantwortung und von einer neuen Mauer inmitten von Europa. Es sei eine Mauer zwischen Freiheit und Unfreiheit, „die mit jeder Bombe, die auf unseren Boden in der Ukraine fällt, und jeder nicht getroffenen Entscheidung größer wird“.

Ähnliches hatte Selenski bereits im Hinblick auf die US-amerikanische Politik erklärt. Die Amerikaner hatte er unter anderem mit Bezug auf den japanischen Angriff 1941 in Pearl Harbor ermahnt. „Erinnern Sie sich an den 11. September“, fügte er mit Blick auf die Terroranschläge von New York und Washington hinzu. „Wir brauchen Sie jetzt.“



Selenski wandte sich auch an die ältere Generation, die das Ende des Zweiten Weltkriegs miterlebt hat. Er wies auf die Politiker hin, die jedes Jahr zum Jahrestag des Kriegsendes die Worte „nie wieder“ wiederholen. „Jetzt sehen wir, dass diese Worte nichts wert sind“, sagte Selenski. „Wieder versucht man in Europa, das ganze Volk zu vernichten.“

„Wir brauchen Hilfe, auch für Europa!“

Selenski warf auch den Abgeordneten im Bundestag vor, zu spät gehandelt zu haben. Die Sanktionen der EU seien nicht ausreichend gewesen, um den Krieg zu stoppen. Zu häufig habe die Wirtschaft im Vordergrund gestanden. „Wir brauchen Hilfe, auch für Europa“, sagte Selenski.

Er bekräftigte seine Forderung nach einer Flugverbotszone, auch um eine Luftbrücke zur Evakuierung von Zivilisten aus umkämpften Städten wie Mariupol einzurichten. Doch die Nato-Länder weigern sich bisher, militärisch einzugreifen, weil sie Angst haben, der Konflikt könne sich dadurch auf andere Länder ausweiten.

„Warum ist ein Land, das hinter dem Ozean liegt, näher an uns dran?“, fragte Selenski mit Blick auf die Hilfen der USA. Die US-Regierung hat die Ukraine seit Anfang vergangenen Jahres mit rund 1,2 Milliarden US-Dollar Militärhilfen und Waffenlieferungen unterstützt – davon 550 Millionen Dollar seit Beginn des russischen Angriffskriegs.

Bereits vor dem Krieg habe es Warnungen der Ukraine gegeben – insbesondere vor dem Bau der Pipeline Nord Stream 2. Als Antwort hätte das Land immer wieder nur „Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft“ bekommen. Selenski kritisiert, dass Sanktionen auf die lange Bank geschoben worden seien, und richtet seine Kritik auch an deutsche Konzerne, die noch immer Verbindungen mit Russland pflegen würden.

Selenski zitiert am Ende den ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan: „Mr. Gorbatschow, tear down this wall.“ „Ich wende mich an Sie, lieber Herr Bundeskanzler Scholz, zerstören Sie diese Mauer. Geben Sie Deutschland die Führungsrolle, die Deutschland verdient. Damit Ihre Nachfahren stolz auf Sie sind. Unterstützen Sie den Frieden, unterstützen Sie die Ukraine“, so der ukrainische Präsident in seinem emotionalen Appell an Kanzler Olaf Scholz (SPD).



Die Videoschalte wird mit minutenlangem Beifall der Abgeordneten beendet, doch inhaltlich bleibt der Appell des ukrainischen Präsidenten unbeantwortet. Als Selenskis Rede zu Ende ist, geht es nach Geburtstagsglückwünschen für Abgeordnete übergangslos weiter mit dem nächsten Punkt auf der Tagesordnung: der Impfpflicht.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski bekräftigte seine Forderung nach einer Flugverbotszone, auch um eine Luftbrücke zur Evakuierung von Zivilisten einzurichten.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte bereits am Vortag die Entscheidung verteidigt, nach der Videoansprache des ukrainischen Präsidenten keine gesonderte Ukrainedebatte anzuschließen. „Ich glaube, in so einem Moment ist Zuhören eine echte Stärke“, sagte die Grünen-Politikerin. „Zuhören, das Wort stehen lassen. Auch die Vorwürfe, die es geben wird, stehen lassen: Ich glaube, das ist in so einem Moment wahre Größe – und uns unserer Stärke bewusst zu sein, und die ist auch Diplomatie.“



Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) betonte, man habe um eine „Aussprache gebeten zum Stand dieses schrecklichen Kriegs“, die Ampel habe das abgelehnt. Es wäre nun Zeit für eine Zwischenbilanz gewesen: „Stehen wir heute eigentlich als Bundesrepublik Deutschland an der richtigen Stelle, wenn es um diesen Konflikt geht?“

„Frau Präsidentin, mit Verlaub, Sie sagen uns heute Morgen, wie der Beirat der ‚kleinen Forscher‘ besetzt werden soll“, fügte Merz mit Blick auf einige gerade im Plenum abgehaltene Personalbestätigungen hinzu. „Wann denn, wenn nicht jetzt?“, forderte der CDU-Chef erneut eine Aussprache. Die Union „missbillige“ das Vorgehen.



