London Charles III. und Camilla wurden gekrönt

Die Krönungszeremonie ist das Ereignis des Jahres im Vereinigten Königreich. Zehntausende eilen in die Londoner Innenstadt, um dabei zu sein. Der Überblick.

König Charles III. und Königin Camilla winken nach ihrer Krönungszeremonie vom Balkon des Buckingham Palastes aus der Menge zu. (Foto: dpa) Krönung von König Charles III. und Königin Camilla

London Charles III. und Camilla sind zum britischen Königspaar gekrönt worden. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, setzte dem 74 Jahre alten Monarchen am Samstag bei einer Zeremonie in der Londoner Westminster Abbey die Edwardskrone und Camilla die Krone von Queen Mary auf den Kopf.

König Charles III. erhält die Edwardskrone während der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey. (Foto: dpa) Krönung von König Charles III.

Zu dem feierlichen Gottesdienst kamen prominente Gäste aus der ganzen Welt nach London. Unter ihnen waren gekrönte Häupter wie Willem-Alexander und Máxima von den Niederlanden und Felipe und Letizia von Spanien. Aus Schweden kamen König Carl Gustaf und seine Tochter Victoria. Für das dänische Königshaus kamen Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary, für die Norweger reisten Haakon und Mette-Marit an.

Prinz Harry, kommt vor der Krönungszeremonie von König Charles III. Königsgemahlin Camilla in der Westminster Abbey an. (Foto: dpa) Prinz Harry

Auch Prinz Harry ist zur Krönung seines Vaters König Charles III. in der Londoner Westminster Abbey angekommen. Der 38-Jährige erreichte die Kirche gemeinsam mit Charles' Geschwistern Prinzessin Anne und Prinz Andrew sowie ihren Kindern. Weil er seine royalen Ehrentitel nach seinem Umzug in die USA ablegte, erschien Harry nicht in Uniform, sondern im Anzug. An der Brust trug er Medaillen, die er etwa für seinen Einsatz in Afghanistan erhalten hatte.

William, Prinz von Wales, und Kate, Prinzessin von Wales, gehen mit ihren Kindern Prinzessin Charlotte und Prinz Louis in die Westminster Abbey vor der Krönungszeremonie von König Charles III. und Königsgemahlin Camilla. (Foto: dpa) Prinz William und Herzogin Kate

Für Entzücken sorgten abermals die Kinder von Thronfolger William und Prinzessin Kate. Charlotte und Louis saßen während des Gottesdienstes in der ersten Reihe bei ihren Eltern. Der neunjährige Prinz George hatte eine besondere Rolle: Er war gemeinsam mit drei anderen Jungen als Ehrenpage seines Großvaters Charles im Einsatz.

Boris Johnson, ehemaliger Premierminister von Großbritannien, und seine Frau Carrie Johnson kommen vor der Krönungszeremonie von König Charles III. Königsgemahlin Camilla in der Westminster Abbey an. (Foto: dpa) Boris Johnson

Gäste aus mehr als 200 Ländern

Mehr als 2300 Gäste verfolgen den Gottesdienst in der Kirche, dazu Millionen an den Bildschirmen. Um 11:30 Uhr sind die ersten Politiker und Prominenten an der Westminster Abbey eingetroffen. Unter ihnen waren der französische Präsident Emmanuel Macron, der kanadische Premierminister Justin Trudeau, die ehemaligen britischen Premierminister Boris Johnson, Tony Blair und Liz Truss, US-First Lady Jill Biden, der US-Klimabeauftragte John Kerry und die Frau des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski, Olena Selenska. Insgesamt wurden Vertreter aus 203 Ländern, davon etwa 100 Staatschefs erwartet. Für Deutschland nimmt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teil.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht König Charles III. und seine Frau Camilla nach der Krönung vor „einer großen Aufgabe“. „Sie übernehmen große Verantwortung in einer Zeit grundlegenden Wandels und epochaler Einschnitte“, sagte Steinmeier laut einer Mitteilung des Präsidialamts am Samstag. Der Bundespräsident nahm demnach mit seiner Ehefrau Elke Büdenbender an dem Gottesdienst in der Londoner Westminster Abbey teil.

„Unsere Länder stehen vor lange nicht gekannten Bedrohungen für unsere Lebensgrundlagen und Sicherheit“, schrieb der Bundespräsident. „Ich bin überzeugt, durch Ihre Erfahrung werden Sie Orientierung in Zeiten der Unsicherheit und des Übergangs bieten können.“

Hunderte verbrachten bereits die Nacht entlang der Prachtstraße The Mall, um gute Plätze zu ergattern. Einige Hartgesottene campierten dort bereits seit Tagen. Viele trugen Hüte, Brillen, Perücken oder Kleidung in den Farben der britischen Flagge.

Royal-Begeisterte versammeln sich im Hyde Park, um die Krönung von König Charles III. über Bildschirme zu verfolgen. (Foto: dpa) Krönung von König Charles III.

Ablauf der Krönung nach Kritik an Treueschwur leicht verändert

Nach scharfer Kritik an einem Aufruf der Church of England zu einem öffentlichen Treueschwur der Bevölkerung für König Charle III. ist die umstrittene Stelle im Gottesdienst kurzfristig leicht verändert worden. Der Erzbischof von Canterbury als geistliches Oberhaupt der Anglikanischen Kirche wird die Gemeinde nun „einladen“, dem Monarchen ihre Unterstützung zu zeigen. Zunächst hatte es geheißen, er werde die Menschen in der Westminster Abbey sowie die Millionen an den Bildschirmen „aufrufen“, dem König lautstark die Treue zu schwören. Diese Neuerung war als spaltend und anachronistisch kritisiert worden.

Charles habe der Änderung zugestimmt, hieß es in britischen Medien am Samstag. Sein Freund und offizieller Biograf Jonathan Dimbleby sagte der britischen Nachrichtenagentur PA, der König hätte die „Homage of the People“ (Tribut der Menschen) genannte Würdigung „abscheulich“ gefunden.

Der geplante Teil sollte die Tradition ersetzen, dass andere Royals sowie Adlige vor dem König knien und ihm huldigen. Aus der Church of England hieß es zunächst, man hoffe, die bedeutende Änderung werde zu einem „großen Schrei in der ganzen Nation und auf der ganzen Welt zur Unterstützung des Königs“ führen.

Mitglieder der antimonarchistischen Gruppe "Republic" protestieren entlang der Route des Festzugs vor der Krönung von König Charles III. Bei Protesten gegen die Krönung sind nach Angaben von Aktivisten sechs Menschen festgenommen worden. (Foto: dpa) Demonstrationen

Die Menschen sollten, wo sie auch standen, sagen: „Ich schwöre Ihrer Majestät wahre Treue sowie Ihren Erben und Nachfolgern gemäß dem Gesetz. So wahr mir Gott helfe.“ Die Anti-Monarchie-Organisation Republic kritisierte, die Formel bekenne sich etwa zu Charles' Bruder Prinz Andrew, der auf Rang acht der britischen Thronfolge steht und wegen seiner Verwicklung in einen Missbrauchsskandal äußerst unbeliebt ist.

Aktivisten: Monarchie-Gegner bei Protest gegen Krönung festgenommen

Bei Protesten gegen die Krönung von König Charles III. sind nach Angaben von Aktivisten sechs Menschen festgenommen worden. Darunter sei auch der Chef der Organisation Republic, Graham Smith, sagte der Aktivist Luke Whiting am Samstag der britischen Nachrichtenagentur PA. Fotos und Videos der Bewegung Alliance of European Republican Movements auf Twitter zeigten, wie Polizisten die Dokumente einiger Menschen prüften. Die Demonstranten wollten entlang der Prozessionsroute mit gelben Fahnen und der Aufschrift „Not my king“ (Nicht mein König) gegen die Monarchie protestieren.

