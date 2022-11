Luftabwehr-Rakete S-300 Raketeneinschlag in Polen – Wie kann so etwas passieren?

Der Zwischenfall mit zwei Toten hat große Teile der Welt kurzzeitig den Atem anhalten lassen. Ein Rüstungskontrollexperte beantwortet die fünf wichtigsten Fragen zu dem Raketeneinschlag.

S-300-Raketen wie diese stammen aus russischer Produktion und werden auch von der Ukraine verwendet. (Foto: dpa) Flugabwehrsystem vom Typ S-300

Düsseldorf Der Einschlag einer Rakete in Polen hat zu Spekulationen geführt. Wer die Rakete russischer Bauart abgefeuert hat und welche Absicht er verfolgte, blieb zunächst unklar. Nun deutet viel darauf hin, dass ein Fehlschlag der ukrainischen Armee zwei Menschen in Polen getötet hat. Wie kann so etwas passieren?

Ulrich Kühn leitet am Institute for Peace Research and Security Policy (IFSH) den Forschungsbereich für Rüstungskontrolle und neue Technologien und kennt sich gut mit verschiedenen Waffensystemen aus. Nachdem er Bilder aus den sozialen Medien analysiert und sich mit Experten ausgetauscht hat, sagt er: Zum jetzigen Zeitpunkt ergibt sich ein „relativ klares Bild“.

Das sind seine Antworten auf die wichtigsten Fragen.