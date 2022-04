Macron im Wahlkampf Die Rache der französischen Rentner

Ohne die Gegner seiner Renten-Pläne wird es für Macron in der Stichwahl knapp.

Paris Gerade hat Emmanuel Macron angekündigt, dass er die Renten im Juli um vier Prozent erhöht, wenn er erneut in den Élysée-Palast gewählt wird. Normalerweise werden die Renten erst im Januar angepasst.

Die frühzeitige Änderung lässt sich zum einen mit den derzeitigen Preiserhöhungen erklären. Doch das ist nicht der einzige Grund. Die Rente ist ein heikles Thema für den Wahlkampf des Präsidenten, der am 24. April zum zweiten Mal in der Stichwahl gegen die Rechtsextreme Marine Le Pen antritt. Die Tageszeitung „Le Figaro“ schrieb: „Rentenreform – das Thema, das Macron seit fünf Jahren vergiftet.“

Kurz vor dem ersten Wahlgang hatte Macron angekündigt, dass er das Rentenalter bis zum Jahr 2031 auf 65 Jahre erhöhen will. Ab 2023 soll das Rentenalter demnach pro Jahr vier Monate für die Geburtsjahrgänge ab 1961 angehoben werden.

Es gebe nicht viele andere Möglichkeiten der Finanzierung des Sozialsystems – entweder mehr Abgaben oder weniger Rente, sagte Macron. Sein Plan sorgte für viel Empörung und brachte ihm Kritik vor allem von den Linken ein, die von sozialer Ungerechtigkeit sprachen.

Die meisten rechten Kandidaten für das Präsidentenamt wollten das Rentenalter erhöhen. Le Pen setzt jedoch weiterhin auf das derzeitige Alter von 62 Jahren und lockt Arbeitnehmer, die früh angefangen haben, sogar mit einer Rente mit 60 Jahren. Die Politikerin bezeichnete Macrons Vorschlag als „unmenschlich“ für einige Berufe, ihr Projekt hob sie dagegen als „soziale Gerechtigkeit“ hervor.

Angesichts der Kritik ist Macron mittlerweile ein wenig zurückgerudert. Auch ein Rentenalter von 64 Jahren sei denkbar: „65 Jahre sind kein Dogma.“ Wenn es zu viele Spannungen gebe und es so zu einer Einigung kommen könnte, wären Anpassungen möglich.

Für Macron war die Rente das große Projekt seiner ersten Amtszeit. Er plante eine grundsätzliche Reform des gesamten Rentensystems, bei dem die unterschiedlichen Rentenkassen angeglichen und ein Punktesystem eingeführt werden sollten. Das offizielle Rentenalter sollte weiter bei 62 Jahren bleiben, doch das Rentenalter, zu dem es die vollen Zahlungen gibt, läge in dem Fall bei etwa 64 Jahren.

Die geplante Reform führte zwischen Dezember 2019 und Februar 2020 zu monatelangen Streiks und Protesten. Dann kam die Coronapandemie, und das Projekt wurde aufgeschoben – aber nicht aufgehoben. Für Macron ist der Plan ebenso eine Priorität wie die Reform der Arbeitslosenversicherung, die er schon durchgeführt hat.

Nun geht der Präsident mit seinem Vorhaben wieder in den Wahlkampf. Im ersten Wahlgang war sein Rentenplan von Vorteil, sagt François Miquet-Marty, Direktor des Meinungsforschungsinstituts Viavoice. „Er hat es erlaubt, die Wähler der Rechten zu erobern.“ Es sei aber ein Thema, das für Spannungen sorgen könne und viele Wähler beunruhige.

Macron schielt auf Linkswähler

Die Reform könnte so ein Stolperstein für die Stichwahl werden. Macron muss zwischen den zwei Wahlgängen versuchen, Stimmen der Linkswähler einzufangen. Die Aufrufe der Konservativen, Grünen und Sozialisten, für Macron zu stimmen, reichen nicht aus, weil sie zu schlecht bei der Wahl abgeschnitten haben.

Der liberale Macron muss sich deshalb auf die Wähler des Linkspolitikers Jean-Luc Mélenchon fokussieren, der mit 21,95 Prozent hinter Le Pen (23,15 Prozent) und Macron (27,84 Prozent) im ersten Wahlgang lag. Ein Teil der Linkswähler könnte zu Le Pen überlaufen, andere überhaupt nicht wählen.

Gerade in den Reihen der Mélenchon-Anhänger herrscht eine Anti-Macron-Stimmung. Dieser wird als „Präsident der Reichen“ kritisiert und hatte sich unter anderem mit Steuersenkungen für Unternehmen unbeliebt gemacht.

Macron muss nun in sozialen Fragen Zugeständnisse machen. So schlug er schon vor, die Mindestrente von 980 Euro auf 1100 Euro zu erhöhen.

Ob das ausreicht, ist fraglich. Mélenchon hatte in seinem Programm die Rente mit 60 Jahren, also sogar eine Absenkung des Rentenalters, gefordert. Der Linke rief dazu auf, „keine einzige Stimme Le Pen zu geben“ – was aber kein Aufruf ist, für Macron zu stimmen, sondern auch Enthaltung bedeuten kann. Mélenchon hatte Macron bei Wahlveranstaltungen abfällig als „Liberalen“ bezeichnet und dessen Programm als „Lügenmärchen“ verurteilt.

Zahlreiche Experten betonten, dass es in Frankreich keinen dringenden Bedarf gibt, die Rente zu reformieren, um das System zu retten. Zu ihnen gehört Michael Zemmour, Wirtschaftsdozent an der Pariser Universität Panthéon-Sorbonne und Spezialist für Sozialthemen. „Die Gewinne einer eventuellen Reform dienen vor allem dazu, die staatlichen Gesamtausgaben zu reduzieren“, sagt er.

Die Erhöhung des Rentenalters um ein Jahr würde zu Einsparungen von acht bis zehn Milliarden Euro führen, dabei müssen 25 bis 30 Prozent davon für andere Sozialausgaben abgerechnet werden, etwa für Arbeitslosengeld.

Frankreichs Rentensystem ist sehr teuer, es macht 13,7 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt (BIP) aus, im Vergleich zu acht Prozent im Schnitt der Länder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

