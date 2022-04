Macron oder Le Pen Richtungswahl in Frankreich: Eine Entscheidung über Europas Zukunft

Paris Die Französinnen und Franzosen entscheiden heute in einer Richtungswahl für ganz Europa, ob Emmanuel Macron weitere fünf Jahre das Land führen soll. Der liberale Präsident lag in letzten Umfragen vorne, ein Überraschungssieg der Rechtspopulistin Marine Le Pen ist aber nicht ausgeschlossen. Sie steht für einen radikalen Politikwechsel, der für Deutschland und die EU weitreichende Folgen hätte.

Knapp 49 Millionen Menschen waren zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Wahllokale öffneten am Sonntagmorgen um acht Uhr, die letzten Wahllokale schließen um 20 Uhr. Direkt im Anschluss werden dann die ersten Hochrechnungen veröffentlicht.

Macron und Le Pen hatten sich vor zwei Wochen nach einem vom Ukrainekrieg überschatteten Wahlkampf für die Stichwahl qualifiziert. Entscheidend dürfte am Sonntag sein, wie sich die Wähler des linken Lagers in der Stichwahl verhalten. Erwartet wurde eine niedrige Wahlbeteiligung – auch weil sich mehrere Regionen des Landes in den Schulferien befinden.

Macron vertritt einen proeuropäischen Kurs und will seine wirtschaftlichen Reformen fortsetzen, um Frankreich wettbewerbsfähiger zu machen. Allerdings schwächte er angesichts des knappen Vorsprungs gegenüber Le Pen einige Forderungen in den vergangenen Tagen wieder ab, etwa den Plan, das Renteneintrittsalter von 62 auf 65 Jahre zu erhöhen.

Le Pen hat sich in den vergangenen Jahren um ein gemäßigteres Image ihrer Partei bemüht, den Namen ließ sie von Front National in Rassemblement National umbenennen. Ihren Wahlkampf schnitt sie auf die Sorgen der Franzosen vor einer sinkenden Kaufkraft zu. Ihr Programm enthält aber noch zahlreiche Forderungen vom rechten Rand, beispielsweise ein Verbot von Kopftüchern im öffentlichen Raum.

Le Pen möchte Frankreich zwar nicht mehr aus dem EU und dem Euro führen, doch ihre Wahl würde die europäischen Institutionen massiv schwächen. Die Rechtspopulistin strebt ein „Europa der freien Nationen“ an, will sich bei nationalen Gesetzen nicht mehr an EU-Recht halten und könnte eine Allianz mit den nationalkonservativen Regierungen in Polen und Ungarn bilden, die ebenfalls auf Konfrontationskurs mit Brüssel sind.

Wenn sich Le Pen durchsetzt, bekäme auch die westliche Front gegen Wladmir Putin einen gefährlichen Riss. Die Rechtspopulistin hat in der Vergangenheit die Nähe des russischen Präsidenten gesucht. Frankreich will sie aus den Kommandostrukturen der Nato führen.

Macron ist vor allem im ländlichen Raum und bei sozial schwächeren Franzosen unbeliebt. Dort hat er den Ruf des „Präsidenten der Reichen“. Le Pen versucht, von der geringen Popularität des Amtsinhabers zu profitieren und präsentierte sich als Anwältin der einfachen Franzosen, die sie vor unheilvollen Kräften der EU und der Globalisierung schützen wolle.

Im Lager des Staatschefs ist man dennoch zuversichtlich, dass es am Ende für eine zweite Amtszeit reicht. Macrons Team plant für Sonntagabend eine Siegesrede vor imposanter Kulisse: auf dem Marsfeld in Paris direkt am Eiffelturm.

So geht es nach der Wahl weiter

Nach der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl muss der Staatsrat das Ergebnis noch bestätigen, das ist aber eine Formalität. Sollte Macron wiedergewählt werden, dürfte er schon in den kommenden Tagen eine neue Regierung mit einem neuen Premierminister bestellen. Im Fall eines Siegs von Le Pen würde dagegen eine Machtübergabe mit einer großen Einführungszeremonie für die neue Präsidentin stattfinden, die vor dem 13. Mai stattfinden muss. Die Rechtspopulistin würde dann ihre eigene Regierung ernennen.

In beiden Fällen hätten die Regierung wohl zunächst nur Bestand bis zur Parlamentswahl im Sommer. Auch diese findet in zwei Runden statt, am 12. und am 19. Juni. Obwohl der französische Staatschef sehr viel Macht hat, schrumpft sein Einfluss ohne eine Mehrheit in der Nationalversammlung zusammen.

Ohne Rückhalt im Parlament wären Macron oder Le Pen gezwungen, eine Regierung aus Politikern eines anderen politischen Lagers zu ernennen. Die Rolle des Premierministers wäre dann deutlich herausgehobener, er wäre eine Art Gegenspieler des Präsidenten. Das könnte sogar eine politische Blockade des Landes bedeuten. In den vergangenen Jahrzehnten gab es drei Mal eine sogenannte „Cohabitation“, bei der Präsident und Parlamentsmehrheit auseinander fielen: zwischen 1986 und 1988, zwischen 1993 und 1995 sowie zwischen 1997 und 2002.

