Magdalena Andersson Auf den Wahlkrimi folgt der Regierungswechsel: Schwedens Ministerpräsidentin tritt zurück

Magdalena Andersson gibt auf: Die schwedische Ministerpräsidentin tritt zurück. Zuvor hatte das konservativ-rechte Lager ihres Herausforderers ein weiteres Mandat gewonnen.

Die Sozialdemokratin will am Donnerstag zurücktreten. (Foto: AP) Magdalena Andersson

Stockholm Schwedens sozialdemokratische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson hat ihre Niederlage bei den Parlamentswahlen am Sonntag eingeräumt und ihren Rücktritt angekündigt. Um die Nachfolge bewirbt sich der Vorsitzende der Konservativen, Ulf Kristersson.

Bei den Parlamentswahlen wurden Anderssons Sozialdemokraten mit 30,4 Prozent zwar zur stärksten politischen Kraft, doch das Mitte-rechts-Bündnis aus Konservativen, Christdemokraten, Liberalen und den rechtspopulistischen Schwedendemokraten erreichte zusammen eine Mehrheit von 176 Mandaten. Anderssons Bündnis aus ihren Sozialdemokraten, der Linkspartei, dem liberalen Zentrum und den Grünen kommt nur auf 173 Mandate im Parlament.

„Das vorläufige Wahlergebnis ist deutlich“, erklärte Andersson und kündigte an, als Oppositionsführerin die Zusammenarbeit mit anderen Parteien zu suchen. „Meine Tür steht offen. Wir können Schweden besser machen“, sagte sie. Angesichts der großen Herausforderungen sei es aber wichtig, dass Schweden so schnell wie möglich eine handlungsfähige Regierung bekomme, so Andersson.